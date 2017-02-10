Honor 8, Android 7.0 Nougat'a Kavuştu!
Android Nougat'a güncellenen nadir telefonların arasında bir yenisi daha eklendi!
Honor 8 sahiplerine sevinecekleri bir haberimiz var. Honor, yaptığı açıklamada bugünden itibaren Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başladığını söyledi.
Firmanın açıklamasına göre tüm Honor 8'ler, Şubat sonuna kadar güncellemeyi almış olacaklar. Bu güncellemeyle birlikte telefon, beklenen büyük EMUI 5 güncellemesini alacak. EMUI 5, Honor 8'e Huawei Mate 9 ile tanıştığımız arayüzü getirecek. Bu sayede uygulama listesi ekranını etkin hale getirebileceksiniz.
EMUI 5'teki diğer değişiklikler arasında yeni yerel, dinamik ve statik güvenlik seçenekleri, Ege Denizi manzarasından ilham alan yeni tasarım ve ayar listesini tekrar sıralayabilme var. Honor'a göre güncelleme, yanlışlıkla dokunmaların da sayısını düşürecek. Güncelleme, çoklu pencere modu, gruplu uyarılar, kişiselleştirilebilen hızlı ayarlar, Doze modu gibi Android Nougat'a özel çok sayıda yeniliği de içerisinde barındırıyor.
Yeniliklerin listesine Honor'un paylaştığı şu görselde göz atabilirsiniz:
Zeynel A. Öztürk
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