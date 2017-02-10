Honor 8, Android 7.0 Nougat'a Kavuştu!

Android Nougat'a güncellenen nadir telefonların arasında bir yenisi daha eklendi!

Honor 8, Android 7.0 Nougat'a Kavuştu!

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