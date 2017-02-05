"Horizon: Zero Dawn" Yaratıcısı Oyun Severlerle Buluştu

"Horizon: Zero Dawn" yaratıcılarından Troy Mashburn etkileyici sunumuyla GIST'te oyun severlerle buluştu.

Horizon: Zero Dawn yaratıcısı GiST'teydi

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