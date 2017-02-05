"Horizon: Zero Dawn" Yaratıcısı Oyun Severlerle Buluştu
"Horizon: Zero Dawn" yaratıcılarından Troy Mashburn etkileyici sunumuyla GIST'te oyun severlerle buluştu.
Sony, bu yıl ikincisi İstanbul Kongre Merkezi'nde 2-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen GIST (Gaming İstanbul) oyun fuarında, piyasaya henüz sürülen PlayStation®VR sistemini, en gelişmiş teknolojilerini ve oyunlarını tanıttı.
Sony ayrıca, fuar kapsamında, Mart ayında satışa sunulacak olan Horizon: Zero Dawn'ın yaratıcılarından Troy Mashburn'u etkileyici sunumuyla GIST'te oyun severlerle buluşturdu.
PlayStation platformunun merakla beklenen oyunun geliştirici firması Guerilla Games'ten Troy Mashburn, oyunun yapım aşamalarını, özelliklerini ve oyunculara yaşatacağı özel deneyimlerin tasarım sürecini ilgi çekici görsel anlatımlarla katılımcılarla paylaştı.
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