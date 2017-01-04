HP'nin yeni canavarları hazır!
Yeni laptop'lar, çok özel hepsi bir arada PC'ler ve yine çok özel bir monitör... İşte HP'nin CES 2017'de tanıttığı yeni canavarları!
HP, CES 2017 kapsamında, yeni bilgisayarlarını ve monitörünü resmi olarak tanıttı.
Tanıtılan bilgisayarlardan ilk ikisi, Spectre x360 ve EliteBook x360 oldu. Yeni Spectre x360, geçen yılın modelinin Intel'in yedinci nesil Kaby Lake işlemcisi ile güçlendirilmiş sürümü. Dönüştürülebilir bir kasaya sahip olan Apectre x360, aynı zamanda 4K UHD ekrana da sahip. 15.6 inç büyüklüğündeki bu ekran, Nvidia GeForce 940MX GPU ile birlikte çalışıyor. Windows Hello destekli kamera ve Bang & Olufsen hoparlörler, laptop'un dikkat çeken diğer özellikleri arasında. HP'nin iddiası, Spectre x360'ın, yaklaşık 13 saatlik bir pil ömrü sunduğu yönünde. 15 Ocak'ta satışa sunulacağı açıklanan Spectre x360'ın fiatı ise, 1.499 dolar olacak.
EliteBook x360
EliteBook x360, HP'nin tanımlaması ile, Spectre x360'ın ince hafif yapısını, EliteBook Folio serisinin gücünü ve HP Elite güvenlik özelliklerini bir araya getiriyor. Teknik özellikleri Spectre x360 ile benzer olan EliteBook x360'da da 4K UHD ekran bulunuyor. Ancak bu kez ekran boyutu 13.3 inç. Laptop'un sunduğu pil ömrü, yine HP'nin iddiasına göre, 16.5 saat.Ocak sonunda raflarda olması beklenen EliteBook x360'ın fiyatı ise açıklanmış değil.
Sprout Pro
HP'nin ikinci nesil Sprout Pro'su, özellikle tasarımcılar hedeflenerek geliştirilmiş. Hepsi bir arada PC'nin kalbinde Intel Core i7 işlemci, 16GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 960M GPU bulunuyor. 1TB kapasiteli SSHD, depolama alanı ihtiyacını karşılıyor. Sistemin özel yazılımı, Windows 10 Pro'nun, HD projektör, 3D kamera ve özel mat ile kusursuz bir uyum sağlaması için geliştirilmiş.
Yeni nesil Sprout Pro'nun, Mart ayında raflarda olması bekleniyor. Fiyat ise henüz belli değil.
ENVY Curve AIO 34
Yeni ENVY Curve AIO 34, adından da anlaşılabileceği gibi, 34 inç'lik dev bir monitöre sahip, özel bir hepsi bir arada bilgisayar. Ultra WQHD micro-edge ekran, 4 adet Bang & Olufsen hoparlör ile donatılmış. Gücünü Core i5 or i7 (Kaby Lake) işlemciden alan bilgisayar, Nvidia GFX grafik kartı ve 256GB SSD (ya da 2TB HDD) ile birlikte geliyor.
ENVY Curve AIO 34, ilginç bir biçimde, kablosuz şarj etme yeteneğine sahip. Kablosuz şarjı destekleyen cihazlarınızı üzerine koyduğunuzda, ENVY Curve AIO 34 onları şarj edebiliyor. 11 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak olan sistemin fiyatı, 1.730 dolar seviyesinde olacak.
OMEN X 35
HP'nin OMEN X 35 adını verdiği kavisli monitörü, Nvidia's G-Sync teknolojisi ile donatılmış. 35 inç büyüklüğündeki ekran, UWQHD (3.440 x 1.440) çözünürlük sunuyor; 100Hz tazeleme oranına sahip. Mart ayında satışına başlanılacak olan OMEN X 35, 1.299 dolarlık fiyat etiketi ile gelecek.
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