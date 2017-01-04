HP'nin yeni canavarları hazır!

Yeni laptop'lar, çok özel hepsi bir arada PC'ler ve yine çok özel bir monitör... İşte HP'nin CES 2017'de tanıttığı yeni canavarları!

HP'nin yeni canavarları hazır!

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