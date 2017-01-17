HTC 11 Diye Bir Telefon, Hiç Olmayacak...

HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu HTC 11'i bekliyorsanız, artık beklemenize gerek yok. Çünkü böyle bir telefon, hiç gelmeyecek!

HTC 11 diye bir telefon, hiç olmayacak!

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