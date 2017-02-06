HTC 11'in işlemci, bellek ve ekran özellikleri sızdı
HTC'nin bu seneki amiral gemisi HTC 11'in teknik özellikleri ortaya çıkmış olabilir!
HTC 11'in tüm sistem özelliklerini gözler önüne seren bir ekran görüntüsü internete sızdı.
Weibo'da (Çin'li sosyal ağ sitesi) paylaşılan ekran görüntüsüne göre HTC 11, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 112GB depolama alanı, 1556 x 2550 piksel boyutlarında ekran ve Android 7.12 üzerinde çalışan Sense 9 arayüzüne sahip.
Bu özelliklerin çoğu kulağa mümkün gelse de, ekran çözünürlüğü biraz gerçek dışı görünüyor. Normal bir telefon çözünürlüğüne sahip olmayan cihaz, 1440 x 2560 QHD ekrana yakın bir kalitede.
Şüpheli, ancak sahte olmayabilir
Sızıntının doğruluğu hakkında kesin bir yargıya varamıyoruz. LG G6'da tuhaf bir ekran boyutu orantısına sahip olması bekleniyor, ancak daha önceki sızıntılara uymuyor olması, kaynağın güvenirliğini sorgulamamıza sebep oluyor.
Diğer şüphe uyandıran bir nokta ise, HTC'nin bir sonraki ana seri telefonun isminin HTC 11 olmayacağını açıklamıştı.
"Telefon hakkında" sayfasının sadeliğini de göz önünde bulunduracak olursak, sahtesi yapılmasının ne kadar kolay olacağını tahmin etmek zor değil.
Sızıntının lehine olan bir nokta ise zamanlama. HTC gerçekten önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yeni bir telefon yayınlayacak, ve bu sistem özellikleri, ekran çözünürlüğü dışında, oldukça gerçekçi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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