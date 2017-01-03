HTC Ocean Note'tan Büyük Kamera İddiası!
Söylentiye göre Ocean Note kod isimli HTC telefonu, özellikle kamerasıyla 1 numaraya oturacak...
HTC Ocean Note, en azından söylentilere göre gerçekten ilginç bir akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Ortaya çıkan bazı yeni bilgiler HTC'nin yaklaşmakta olan telefonunun özellikleriyle ilgili bizi aydınlattı. İsimsiz kaynağa göre, telefon harika bir kameraya sahip olacak. Hatta bugüne kadarki en yüksek DxOMark skoruna sahip olacağı ve bu konuda Google Pixel'i bile geçeceği iddia ediliyor.
Sınırları zorlayan bir ana kameraya sahip olması dışında, kaynağa göre cihazın Type-C USB portu bulunacak; 3,5mm kulaklık girişi olmayacak. Siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerine sahip olan cihazın ayrıca iki SIM kart girişli bir sürümü ve 4G LTE bağlantı desteği olacak.
Aynı zamanda HTC X10'dan da bahseden kaynak, cihazın Helio P15 SoC ve 3GB belleğe sahip olacağını söyledi. Ancak 12 Ocak'ta Ocean kod adlı HTC 11'in mi, HTC X10'un mu, HTC Ocean Note'un mu tanıtılacağı henüz bilinmiyor.
Haberiniz yoksa, HTC 12 Ocak için bir etkinlik planlıyor, tahminlere göre bu etkinlik sırasında bu cihazlardan biri açıklanacak, ama hangisi olduğu konusunda bir bilgi yok. Kısa bir süre önce çıkan söylentiye göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde üç yeni akıllı telefon yayınlamayı planlıyor ve bunlardan birinin HTC'nin yaklaşmakta olduğu söylenen yeni amiral gemisi HTC 11 olacağı kesin. Diğer ikisi de, çok büyük ihtimalle HTC X10 ve Ocean Note olacak...
Ali Ruhi Öztürk
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