HTC One X10 Görselleri Sızdı!

MWC 2017'ye birkaç gün kala HTC'nin merak edilen telefonu One X10 da görselleriyle sızdı!

HTC One X10 görselleri sızdı!

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