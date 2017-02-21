HTC One X10 Görselleri Sızdı!
MWC 2017'ye birkaç gün kala HTC'nin merak edilen telefonu One X10 da görselleriyle sızdı!
Bir süredir HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı telefon One X10'u tanıtacağına ilişkin bilgiler geliyordu. Çinli dev, bu yeni akıllı telefonuyla One X9'un devamını da bizlere tanıtmış olacaktı. Görünüşe göre böyle de olacak, zira HTC One X10'un görselleri de ortaya çıktı.
Üzerinde HTC One X10'un ismi yazılı ekran etiketiyle ortaya çıkan telefon, Çin'in ünlü sosyal ağı Weibo'da kendini gösterdi. Önden bakıldığında One X9'la benzer görünen One X10, arka yüzünde bir parmak izi okuyucu ve hemen üzerinde de çift tonlu LED flaşlı bir kameraya sahip olacak.
Daha önce HTC One X10'la ilgili ortaya atılan iddialar ise, telefonun teknik kadrosunun da One X9'un güncellenmiş hali olacağıydı. 5.5 inç boyutunda Full HD çözünürlüklü ekranlar gelecek olan One X10, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanının sahibi olacak olmasıyla ise buraya kadar One X9'la fark yaratmayacak. Fakat ondan farklı olarak 8 çekirdekli MediaTek MT6755V/C işlemci ile gelmesi planlanan One X10, 1.9 GHz frekansında çalışacak.
One X10'un arka yüzünde gördüğümüz kamera muhtemelen 16.3 MP olacak. Ön yüzde ise 7.9 MP bir kamera bulunacak. One X9'da da 13 MP ile 5 MP kameralar yer alıyordu. Bu anlamda bir güncelleme görebilecek gibiyiz.
Şimdi gözler artık MWC 2017'de. Bakalım HTC, One X10'u tanıtacak mı? Etkinlikten edindiğimiz bilgileri yerinden sizlere aktaracağız.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın