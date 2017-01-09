HTC'nin 2017 Telefonları Sızmış Olabilir!
İnternette paylaşılan videolar, HTC'nin 2017 telefonlarını ortaya çıkardı!
HTC'nin 2017 planlarını 12 Ocak'taki basın etkinliğinde detaylı biçimde öğrenmeyi umuyoruz. Bu etkinlikte asıl beklediğimiz telefonlar olsa da, akıllı saatler, tabletler ve VR cihazlarıyla ilgili yenilikler de duyabiliriz.
Sızıntıları sayesinde ismine aşina olduğumuz Evan Blass (@evleaks), HTC'nin bir sonraki telefonuyla ilgili ipuçları içerebilecek iki video paylaştı. Videolardan birinde ilginç bir biçimde HTC Vive adlı bir telefon görünüyor.
HTC 2017? pic.twitter.com/ppONWlT5Mr— Evan Blass (@evleaks) 8 Ocak 2017
"HTC Vive" adını taşıyan bir telefonu ilk defa görmemiz bir yana, videodan HTC'nin 2017 telefonlarının kişiselleştirmeye odaklanacağı anlaşılıyor. HTC Vive adında bir telefonun yolda olması, bir mobil VR başlığının da (Samsung Gear VR veya Daydream View gibi) yolda olduğunun işareti olabilir.
Diğer videoda ise bir çift, ismi belli olmayan bir HTC telefonunu kenarlarına dokunarak kullanıyorlar. Bunun gerçek bir telefon mu, yoksa konsept mi olduğu anlaşılmıyor, ancak bu tür işlevlere HTC 11'de rastlama olasılığımız var.
Remember the HTC Ocean? (https://t.co/q5ghm3vQ8Z) pic.twitter.com/GtpqowETjM— Evan Blass (@evleaks) 8 Ocak 2017
12 Ocak'ta orta seviye bir HTC'nin tanıtılacağına dair dedikoduları daha önce duymuştuk. Tanıtılacak telefonun HTC Vive mı yoksa HTC 11 mi olacağını görmek için MWC'y beklememiz gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın