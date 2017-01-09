HTC'nin 2017 Telefonları Sızmış Olabilir!

İnternette paylaşılan videolar, HTC'nin 2017 telefonlarını ortaya çıkardı!

HTC'nin 2017 Telefonları Sızıntıda Göründü!

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