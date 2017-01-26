HTC'nin Akıllı Saati Gelecek mi Gelmeyecek mi?

HTC, bir süredir gündemi meşgul eden tartışmaya son noktayı koyan, önemli bir açıklama yaptı!

HTC'nin akıllı saati gelecek mi gelmeyecek mi?

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