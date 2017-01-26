HTC'nin Akıllı Saati Gelecek mi Gelmeyecek mi?
HTC, bir süredir gündemi meşgul eden tartışmaya son noktayı koyan, önemli bir açıklama yaptı!
Önce Apple'ın Watch 2'yi tanıtması, ardından da Samsung'un Gear S3'le kullanıcıların karşısına çıkması, bir süredir sessizliğini koruyan akıllı saat kategorisini hareketlendirirken, Android Wear 2.0 son ön izleme sürümünün de yayınlanmış olmasıyla, bu sulardaki sıcaklık artmaya devam ediyor. Öte yandan LG'nin de Android Wear 2.0'a özel olarak hazırladığı yeni akıllı saatlerinin yolda olduğu bilgilerinin paylaşılmasıyla beraber hareketlilik artmaya devam ediyor. Peki, önemli soru şu: HTC'nin akıllı saati ne oldu?
Bilindiği gibi daha önceden HTC'nin yeni akıllı saati olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıkmış ve Android Wear 2.0'la beraber Google'ın da yeni akıllı saatleri için HTC ile çalışacağı bilgisi ortaya atılmıştı. Fakat bu beklenti hayata geçmeyecek gibi. Zira resmi açıklama HTC'den geldi.
HTC Akıllı Telefon Başkanı Chialin Chang bir röportaj sırasında yaptığı açıklamada, HTC'nin şu an için herhangi bir akıllı saat üzerinde çalışmadığını söyledi. Haber sitelerinde boy gösteren sözde HTC akıllı saati için de, onun bir prototip olduğunu, ancak şimdilik seri üretime geçmeyecekleri bilgisini veren Chang, böylece HTC'nin akıllı saat karmaşasını da nihayete erdirmiş oldu.
Elbette yine de akıbeti kestirmek güç. HTC, belki de bu yönde herhangi bir renk vermek istemiyor olabilir ve Mobil Dünya Kongresi'nde bir anda akıllı saatini karşımıza çıkartabilir. Bunu bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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