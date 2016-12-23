HTC'nin Gizemli Telefonu HTC One X10 Olabilir!

HTC'nin "For U" sloganıyla merak uyandıran gizemli telefonu, HTC One X10 olabilir. Peki One X10, bizlere neler sunacak?

HTC'nin Gizemli Telefonu HTC One X10 Olabilir!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Htc nin ne zaman doğru bir fiyatlandırma yaptığı görülmüşki?

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