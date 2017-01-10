Huawei, Akıllı Saatleri Böyle Sevdirecek!
Akıllı saatler neden telefonlar kadar ilgi çekmiyor? Huawei bu "sorunu" çözmenin yolunu bulmuş olabilir!
Akıllı saatler çoğunlukla teknoloji tutkunlarının ilgisini çeken havalı cihazlar. Ancak henüz tüm kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmış değiller. Huawei, bunun yakında değişeceğini, akıllı saatleri herkese nasıl sevdireceğini bildiğini iddia ediyor.
TechRadar'ın konuşma fırsatı bulduğu Tüketici Stratejisi Bölümü Başkanı Shao Yang, "insanların akıllı saatleri birkaç hafta veya ay giyip, ardından kullanmaktan vazgeçtiklerini" söylüyor. Yang'a göre sıkça kullanılan işlevlerin eksikliği ve kısa pil ömrü, akıllı saatlerin kullanıcılar tarafından kabul görmesine engel oluyor.
Çözüm ise saatin pil ömrünü uzatıp, onu işlevlerle doldurmakta. Yang, sözlerine şöyle devam ediyor: "Akıllı saatlerin kullanım süresini üç - dört güne nasıl uzatabileceğimizi, onlara nasıl telefon etme özelliklerini ekleyebileceğimizi araştırıyoruz."
"Giyilebilir teknolojilerin daha fazla cihazla bağlanması gerekiyor - Amazon'un Alexa'sı gibi."
Kısacası Huawei, akıllı saatlerin telefonlara olan bağımlılığını ortadan kaldırmak istiyor. Firmaya göre kullanıcılar, saatlerin birçok farklı iş için kullanıldığını gördüklerinde, onları daha çok satın alacaklar. Bununla birlikte işlevsellik bakımından zengin telefonlara daha önce rastlamıştık. Örneğin hantal bir yapıya sahip LG Watch Urbane LTE, fabrikadan çıkmakta bile zorlanmıştı.
Huawei'nin kısıtlı kaynaklara ve ekran boyutuna sahip saatleri işlevlerle doldurma fikrinin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı merak konusu. Yang, Huawei'nin bir sonraki saatinin tam olarak ne zaman geleceğini söylemese de, bunun 2017'nin ikinci yarısında olması muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
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