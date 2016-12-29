Huawei GT3, "Akıl Almaz" ile Beraber Vodafone'da!

Huawei ve Vodafone "Akıl Almaz" akıllı cihaz platformunda işbirliği yaptı.

Huawei GT3, "Akıl Almaz" ile beraber Vodafone'da!

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