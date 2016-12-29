Huawei GT3, "Akıl Almaz" ile Beraber Vodafone'da!
Huawei ve Vodafone "Akıl Almaz" akıllı cihaz platformunda işbirliği yaptı.
Huawei ve Vodafone 'Akıl Almaz' akıllı cihaz platformunda yaptıkları işbirliği ile platformun akıllı cihaz portföyünü genişletti.
Kullanıcılara akıllı cihazlarını seçerken, öderken ve kullanırken her aşamada sağladığı kolaylıkları "Akıl Almaz" akıllı cihaz platformunda birleştiren Vodafone, Huawei işbirliği kapsamında tüketicilerine 4.5G uyumlu Huawei GT3 modelini sunuyor.
Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle önemli işbirlikleri geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi:"Vodafone olarak, 'Akıl Almaz' akıllı cihaz platformumuzun portföyünü Huawei ile geliştirdiğimiz işbirliğiyle şimdi daha da güçlendirdik. 4.5G uyumlu son teknoloji Huawei GT3'ü ayda 20 TL'den başlayan fiyatlarla ve akıl almaz koruma paketleri ile kullanıcılara sunuyoruz."
5.2 inç boyutundaki Full HD ekranı, 13 MP (arka) ve 8 MP (ön) kamerasıyla en iyi görüntüleri yakalayan Huawei GT3, 8 çekirdekli güçlü işlemcisi ve 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızasıyla üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 3000 mAh gücündeki bataryası ve parmak izi okuyucusu ile etkileyici bir performans sergileyen Huawei GT3, Akıl Almaz Koruma Paketleri ile sadece Vodafone'da tüketiciler ile buluşuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın