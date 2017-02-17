Huawei, Kendi Siri Benzeri Asistanını Geliştiriyor

Giderek kalabalıklaşmaya başalyan dijital asistan alanına Huawei de adım atıyor!

Huawei, Kendi Siri Benzeri Asistanını Geliştiriyor

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