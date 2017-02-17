Huawei, Kendi Siri Benzeri Asistanını Geliştiriyor
Giderek kalabalıklaşmaya başalyan dijital asistan alanına Huawei de adım atıyor!
Apple ve Samsung gibi markalarla aynı başarıya sahip olmasa da, Çinli telefon üreticisi Huawei piyasadaki en büyük elektronik markalarından biri.
Görünüşe bakılırsa Huawei devlerle rekabet işini ciddiye alıyor. Bloomberg'e göre şirket, Siri ve Amazon Alexa benzeri bir sesli dijital asistan üzerinde çalışıyor.
Markanın Çin'in dışında ün kazanmasına rağmen, Huawei'nin asistanı sadece Çin'de satılan telefonlar için tasarlanıyor olma ihtimali yüksek. Çünkü şirket uluslararası cihazlarında zaten Amazon Alexa ve Google Assistant kullanıyor.
Bu Huawei'nin telefon asistanı işindeki ilk tecrübesi değil, ABD'de piyasaya sürülen Huawei Mate 9'un bu yıl çıkacak ikinci sürümü Amazon Alexa desteği ile birlikte gelecek.
Adobe ve Samsung'un da kendi dijital asistanlarını yapmak istemesi yüzünden, Alexa, Siri ve Google Assistant'ın rakipleri gittikçe artacak ve piyasa dijital asistanlarla dolup taşacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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