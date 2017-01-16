Huawei, MWC 2017'de Ne Tanıtacak?

Huawei, MWC 2017'de bizlerle tanıştıracağı yeni sürprizleri için davetiyeleri göndermeye başladı bile. Peki şirket, MWC'de neler tanıtabilir?

Huawei MWC 2017'de ne tanıtacak?

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