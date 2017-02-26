Huawei P10 ve P10 Plus MWC'de Tanıtıldı!
Huawei, yeni amiral gemilerini Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkardı!
Huawei'nin en yeni amiral gemileri P10 ve P10 Plus, İspanya'nın Barselona şehrinde ön tanıtımlarına başlayan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.
Huawei P10, 5,1 inç'lik 1080p ekranla gelirken daha büyük Huawei P10 Plus, 5,5 inç'lik Quad HD çözünürlüklü bir ekran sunuyor. Geçen senenin teknik özellikleri zengin, ince gövdeli Huawei P9'unun üzerinde geliştirmeler yapan cihazlar, 12MP/20MP'lik çift kameraya sahipler.
Huawei P10, 4GB RAM, 64GB depolama alanı sunarken bu özellikler, Huawei P10 Plus'ta 6GB RAM'e ve 128GB depolama alanına yükseliyor. P10'un kamerası f/2,2 lense sahipken P10 Plus'ta ışığı daha iyi alan, f/1,8 lens bulunuyor. İki telefon da 2,4GHz'te çalışan sekiz çekirdekli Hisilicon Kirin 960 işlemciyi kullanıyor.
Selfie'lere ve portre fotoğraflara önem veren Huawei, ön yüzde 8 megapiksellik f/1,9 lense yer veriyor. Arka kamera için sunulan zengin fotoğraf işlevleri, yüzünüzün gölgede kalan kısımlarını akıllı biçimde aydınlatabiliyor.
Android 7.0 Nougat ile gelen P10 serisi, Huawei'nin yeni EMUI 5.1 yazılım katmanını kullanıyor. Android'in çekirdeğinde, bellek yönetiminde, çöplük toplama (garbage collection) ve dokunmatik tepkiselliğinde yapılan geliştirmeler, Huawei'ye göre uygulamaların yüklenme sürelerini yüzde 30'a kadar hızlandırıyor.
Su geçirmezlik özelliği sunmayan cihazlar, USB C portu üzerinden şarj ediliyorlar. P10'ta 3.200mAh'lik bir pile yer verilirken P10 Plus'ta 3.750mAh kapasiteli güçlü bir pil bulunuyor.
Her iki telefon da Pantone eşliğinde farklı renk seçenekleriyle geliyor. Huawei P10 dünya çapında satışa sunulacak olsa da ABD'ye sunulmayacak. P10'un yurtdışı fiyatı 649 euro'dan başlarken P10 Plus'ın fiyatı 699 euro'dan başlıyor. Daha sonra satışa sunulacak 6GB RAM'li modelin fiyatı ise 799 euro'dan başlayacak.
Zeynel A. Öztürk
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