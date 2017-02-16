Huawei P10'un Mavi, Altın ve Yeşil Modelleri Sızdı!
MWC 2017'nin en çok merak edilen telefonlarından Huawei P10, bu sefer farklı renkteki modellerini bize gösterdi!
İsabetli sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blass, Huawei P10 olduğu iddia edilen bir telefonun tanıtım görsellerini paylaştı.
Sızan görüntüler, Huawei P10'un mavi, altın ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğini gözler önüne seriyor. Bu son sızıntıdaki görüntüler, daha önce sızan fotoğrafa ve çizime benziyor. @evleaks'in genellikle güvenilir olduğunu da düşünürsek, Huawei P10'un neye benzeyeceğini artık biliyoruz diyebiliriz.
Dedikodular doğruysa Huawei P10, üç farklı sürümle karşımıza çıkacak:
- 4GB RAM, 32GB depolama alanı sunan model (508 dolar)
- 4GB RAM, 64GB depolama alanı sunan model (595 dolar)
- 6GB RAM, 32GB depolama alanı sunan model (684 dolar)
Huawei, 4GB / 64GB'lık ve 6GB / 128GB'lık iki sürüme sahip bir Huawei P10 Plus da tanıtacak. P10 Plus'ın fiyatı, P10'dan biraz daha yüksek olacak.
Renk seçeneklerinin P10 ve P10 Plus arasında nasıl değişiklik göstereceğini bilmiyoruz, ancak on gün sonra başlayacak MWC 2017, tüm soruları cevaplayacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın