Huawei P10'un Resmi Basın Çizimi Sızdı!
Huawei'nin yeni telefonu, tanıtımından birkaç gün önce olduğu gibi göründü!
MWC 2017'de tanıtılması beklenen telefonlar, etkinliğe birkaç gün kala sızmaya devam ediyorlar. Bu seferki sızıntı, Huawei'nin beklenen telefonu P10'un resmi basın çizimlerini gözler önüne seriyor.
Çoğu zaman olduğu gibi sızıntının kaynağı, yine Evan Blass (evleaks). Çizimden telefonun kavisli köşelerinin Huawei P9'a oldukça benzediği anlaşılıyor. Telefonun arkasında bir parmak izi sensörü yok gibi görünüyor, bu nedenle sensörün home düğmesiyle bütünleştirildiği düşünülüyor. Huawei P10'un 5,5 inç'lik bir ekranla geleceği P10 Plus modelinin ekranının kavisli olacağı daha önce iddia edilmişti. Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin 960'ı kullanacağı söylenen cihaz, 4GB RAM, 32GB veya 64GB depolama alanıyla gelecek. 6GB RAM'e sahip, 128GB depolama alanı sunan bir model de olacak.
P10'un çift arka kameraları, 20MP'lik ve 12MP'lik sensörlerden oluşacak. Ön yüzde 8MP'lik bir sensör barındıracağı söylenen telefonun pil kapasitesi, 3.100mAh olacak. Gri renk seçeneğine mavi, altın ve yeşil renkler eşlik edecek.
Dedikodulara ve sızıntılara dayanan bu bilgilerin hiçbiri doğrulanmış değil, ancak Huawei'nin MWC 2017'deki basın konferansı için sadece birkaç gün daha beklememiz yeterli olacak. 26 Şubat'taki tanıtımdan detayları bildirmek üzere Barselona'da olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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