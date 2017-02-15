Huawei Watch 2'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch 2 için tanıtım tarihi ve bazı küçük ipuçları ortaya çıktı!
CEO Richard Yu, Huawei'nin Şubat 2017'nin sonuna kadar Huawei Watch 2'yi duyurmaya hazır olduğunu doğrulamış durumda.
Yu, Çin'in sosyal ağ sitesi Weibo'da haberi duyurarak, Huawei Watch 2'nin resmi bir şekilde Şubat ayının sonunda Barcelona'daki Mobile World Congress'de resmi bir şekilde tanıtılacağını söyledi. CEO, cihazın bir pazarlama görüntüsünü yayınlamış durumda ancak bu görsel, ikinci nesil akıllı saat üzerine net bir görüntü sunmuyor.
Firmanın paylaştığı görsel, saati spor ve fitness üzerine daha fazla odaklanacağını gösteriyor ve "özgür ruhlar için üretildiğini" iddia ediyor. Bu da cihazın sporla alakalı daha fazla özellikle geleceğinin ipucunu veriyor.
Daha önceki söylentiler, Huawei Watch 2'nin 1.4 inçlik dokunmatik ekrana sahip olacağını ve 42mm çapa sahip olacağını söylemekteydi. Ayrıca muhtemelen iki farklı sürüm sunulacak ve birinin LTE desteği sunacağı ve tahminen bir miktar daha pahalı olacağı söylenebilir.
Ayrıca daha resmi veya daha spor bir görüntü sunmak için farklı kayışlara da sahip olacak.
Başka bir sızıntıda belirtilene göre de saat Qualcomm Snapdragon 400 çipsete, 512MB RAM'e ve 4GB depo alanına sahip olacak. Ayrıca 300mAh bataryaya sahip olacağı da dah önce sızan bilgilerin arasındaydı.
Levent Öztürk
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