Hugo Barra, Silikon Vadisi'ne Geri Dönüyor!

Google'da büyük işlere imza attıktan sonra Çinli cep devine transfer olan efsane isim, şimdi Silikon Vadisi'ne geri dönüyor!

Hugo Barra, Silikon Vadisi'ne geri dönüyor...

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