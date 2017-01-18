Hyper-V'nin Bellek Kullanımında Geliştirmeler Var

Windows 10'un az bahsedilen güçlü özelliklerinden Hyper-V, yeni yapıda önemli yeniliklere kavuştu!

Hyper-V'nin Bellek Kullanımında Geliştirmeler Var
Yeni Hyper-V, diğer uygulamaların ayırdığı belleği de kullanacak

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