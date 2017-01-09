HyperCam ile ekranınızın videosunu kaydedin!

İster oyunlar olsun ister program kaydı, herhangi bir amaç için ekranınızın videosunu kaydetmek, bu pratik araçla çok kolay!

HyperCam ile ekranınızın videosunu kaydedin!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

program çok güzel biraz denedim haftaya satın alacağım yalnız antivirüs uyarı veriyor birde elektronik imzada doğan yayıncılık yazıyor program size mi ait eğer öyle ise taktir ediyorum

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