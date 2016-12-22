Hyundai'nin Robot Asistanı Geliyor!

Hyundai, süper kahraman filmlerinde görmeye alıştığımız bir hayali daha gerçeğe dönüştürüyor!

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