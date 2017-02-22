İki Yeni AGON Oyun Monitörü Daha
AOC'den "çerçevesiz" tasarıma ve 1800 mm kavise sahip iki yeni AGON oyun monitörü.
Ekran uzmanı AOC, AGON birinci sınıf oyun monitörü serisini, kavisli iki yeni model ile genişletiyor: QHD çözünürlüklü, 31.5 inçlik AG322QCX ve 27 inçlik Full HD AG272FCX ekran. Her ikisi de, daha yüksek sürükleyicilik düzeyini sağlamak için 1800 mm olan, son derece küçük bir kavis yarıçapına sahip. Monitörlerin üstündeki ve yanlarındaki neredeyse görünmez çerçeveler sayesinde, "3 taraftan da çerçevesiz" tasarım, oyuncuların oyundaki aksiyona daha da iyi odaklanmalarını sağlıyor. 144 Hz'lik yenileme hızı ve AMD FreeSync teknolojisi, tutukluk, kırılma ya da hareket bulanıklığı olmadan, süper akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Bunlara ek olarak, bu iki model aynı zamanda AGON ürün grubundaki diğer kavisli ekranların sahip olduğu tüm birinci sınıf özellikleri de taşıyor. Bu özelliklerin arasında çeşitli oyun modları ve ayarları (modele dahil olan QuickSwitch kumanda ile ayarlanabilir), kulaklık tutucu, bir tutma kolu, ergonomik ayar seçenekleri ve isteğe göre ayarlanabilen LED ışıkları yer alıyor.
Mükemmel odaklanma ve sürükleyicilik
İki yeni 16:9 modeli ile, AOC'nin AGON kavisli monitör ürün grubu iki yeni boy ile daha da genişliyor: AOC'nin AGON AG322QCX modeli, bıçak gibi keskin oyun grafikleri için 2560 x 1440 piksellik QHD çözünürlüklü 31.5 inçlik (80 cm) bir VA paneline sahip. Öte yandan AG272FCX ise 1920 x 1080 piksellik Full HD çözünürlüklü daha kompakt 27 inçlik (68.6 cm) VA ekranını kullanıyor. Sadece 1800 mm'lik yarıçapı ile, bu iki monitör herhangi bir AGON modelinin şimdiye kadarki en güçlü kavisini sunuyor. Bu da, daha fazla derinlik algısı ve görüntüde daha az bozulma ile oldukça yüksek sürükleyicilikte bir oyun deneyimini mümkün kılıyor. Oyuncuların aksiyona daha da odaklanmalarını sağlamak için ise, üstteki, soldaki ve sağdaki ultra ince çerçeveler neredeyse görünmez.
Rekabetçi oyun için güçlü performans
Hem AG322QCX hem de AG272FCX, 144 Hz'lik yüksek yenileme hızı sayesinde hareket bulanıklığını ortadan kaldırarak oyun dünyalarının her an, hatta hız dolu sahnelerde bile, süper akıcı ve keskin grafiklerle hayat bulmasını sağlıyor. Üstelik ek akıcılık ve tepki düzeyi için ise, bu iki monitörde tutukluğu, kırılmayı ve girdi gecikmesini azaltan AMD FreeSync desteği de bulunuyor. Daha da düşük tepki süreli bir oyun deneyimi arayan oyuncular ise, monitörün dahili video işlemesinin çoğunu atlayarak geçen AOC Düşük Giriş Gecikmesi Modundan faydalanacaklar. Böylece, oyuncular kendi kontrol girdilerinin anında ekrana yansıtıldığını görebilecekler. Bu da, rekabet dolu aksiyon oyunlarında avantaj demek. AOC'nin Gölge Kontrolü özelliği ise oyunların çok karanlık kısımlarında ek bir avantaj sağlıyor: Bu özellik, ekranın geri kalanını etkilemeden görüntünün fazla karanlık kısımlarını aydınlatıp parlak kısımlarını karartıyor.
Mükemmel çok yönlülük ve rahatlık
Oyun modları ve diğer ayarlar arasında geçiş, modele dahil olan AOC QuickSwitch tuş takımı ile rahatça yapılabilir. Monitörün üzerindeki standart düğmelerle menüler arasında dolaşmak yerine, FPS (First Person Shooter- Birinci Şahıs Nişancı), Racing (Yarış), RTS (Real Time Strategy- Gerçek zamanlı strateji) ve kişiselleştirilebilir oyun modu ön ayarları sayesinde oyuncular oynadıkları oyuna göre ekran ayarlarını mükemmel biçimde ayarlayabilirler.
Üstelik uzun saatler süren oyun saatlerinin konforunu da artırmak için, bu iki yeni ekran gözlerin yorulmaması için AOC Flicker-Free Teknolojisini ve zararlı mavi ışığın uzun vadede olası olumsuz etkilerine karşı da AOC Düşük Mavi Işık Modu kullanarak oyuncuların gözlerini de koruyor. Oyun oynarken sağlıklı bir duruş için ise, monitörün AOC Ergo Base ayağı da, yükseklik, eğilme ve sağa sola dönme ayar seçenekleri de sunuyor. Ayrıca taşıma kolu sayesinde oyuncular AGON ekranlarını oyun oynadıkları farklı yerlere kolayca taşıyabiliyorlar. Ayrıca toplanır bir kulaklık askısı sayesinde, oyuncular aralarda kulaklıklarını güvenli bir yere bırakabilirler. HDMI, DisplayPort, VGA ve USB 3.0 gibi çeşitli bağlantı noktaları ise, AG322QCX ve AG272FCX modellerinin geniş yelpazedeki girdi kaynakları ve cihazlar ile uyumlu olmasını sağlar.
Mükemmel ve kendine özgü bir tarz
Minimalist "3 taraftan da çerçevesiz" tasarımlarına ek olarak, bu iki yeni AGON modeli arkalarında ve çerçevelerinin altında kişiselleştirilebilir LED ışıklarına da sahip. Bunlar da üç farklı renge (kırmızı, yeşil, mavi) ve üç farklı parlaklık düzeyine ayarlanabilirler. Böylece monitörün görünümünü oyuncuların ve espor takımlarının kendi zevklerine ve tercihlerine uyarlamak mümkün olur.
AOC'nin AGON AG322QCX ve AGON AG272FCX modelleri, Mayıs 2017'de piyasada bulunabilecek. Üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatları ise sırasıyla 539 USD ve 399 USD.
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