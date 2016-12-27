iMac'i Böyle Havaya Uçurdular!
Apple'ın iMac'i, ağır çekimde eşine nadir rastlanan bir işkenceye maruz kaldı; ortaya izlemeye değer bu görüntüler çıktı!
ABD'deki Purdue Üniversitesi'nin Slo Mo Guys'a bir yanma tüpünü ve eski bir iMac'i kullanma izni vermesiyle popüler YouTube kanalı, şanssız bilgisayarı patlatarak nasıl parçalarına ayırdıklarını ağır çekimde gösterdi.
Dev boyutlu yanma tüpü, normalde "alev ivmelenmesi" gibi olayları test etmekte kullanılıyor ancak bu defasında iMac'i parçalamakla görevlendirildi. Klavyesi ve faresiyle tam bir takım halinde masanın üzerinde duran iMac, tahmin edilebileceği üzere makinenin tam ağzında hayatta kalma şansı bulamıyor. Normal hızda izlendiğinde cihaz görünmez bir kuvvet tarafından şiddetli bir darbeyle parçalanıyor gibi görünüyor. Ağır çekimde ise bilgisayara doğru fırlayan ateş topunu net biçimde görebiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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