iMac'i Böyle Havaya Uçurdular!

Apple'ın iMac'i, ağır çekimde eşine nadir rastlanan bir işkenceye maruz kaldı; ortaya izlemeye değer bu görüntüler çıktı!

Oynat iMac'i Böyle Havaya Uçurdular! Apple'ın iMac'i, ağır çekimde eşine nadir rastlanan bir işkenceye maruz kaldı; ortaya izlemeye değer bu kareler çıktı!

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