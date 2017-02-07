IMDb, mesaj alanlarını kapatma kararı aldı...
Popüler hizmet, içerisindeki mesajlaşma işlevini devre dışı bırakacağını duyurdu!
Eğer 250 milyonun üzerinde yabancıyla filmler ve TV programları hakkında mesajlaşmak istiyorsanız, bunun için IMDb'nin mesajlaşma alanları dışında bir yer bulmanız gerekecek.
20 Şubat itibari ile Amazon'un sahibi olduğu Internet Film Veritabanı (IMDb) mesajlaşma alanlarını ve hatta özel mesajları kapatma kararı aldı. Bu karar, firmanın kendi içerisinde yaptığı bir görüşme sonrasında alındı.
Firmanın açıklamasına göre "250 milyon aylık kullanıcılarımızın büyük bir kısmı için mesaj alanları artık pozitif, işe yarar bir deneyim sunmamaktaydı." Ancak bu resmi dilin gerçeklerden daha kibar olduğu söylenebilir. Hatta TechCrunch'ın söylediğine göre IMDb, internet üzerindeki en acımasız ve kaba yorumcuların bazılarına sahip olma konusunda üne kavuşmuştu. Konu hakkında ise IMDb başka bir yorum yapmış değil.
Neyse ki IMDb, kullanıcılarının iletişimden tamamen kopmaları fikrini pek sevmemiş olacak ki, kullanıcılarını Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr ve YouTube kanallarına yönlendirmekte.
Arşivlemek istediğiniz mesajlar veya görüşmeye devam etmek istediğiniz kişiler varsa, işlerinizi tamamlamak için iki hafta süreniz kalmış durumda...
Levent Öztürk
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