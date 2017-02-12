İngilizce Öğrenme Uygulamaları!
İngilizce veya yabancı dil öğrenmek bu uygulamalar ve hizmetler sayesinde eskisinden daha kolay!
İnternet ve mobil cihazlar, dil öğrenmeyi hiç olmadığı kadar kolay bir hale getirdi. İngilizce bilmiyorsanız veya yeni bir yabancı dil öğrenmek istiyorsanız, başlamak için aşağıdaki ücretsiz hizmetlerden faydalanmanız yeterli. Ne kadar zamanınızı ayıracağınız size kalmış, ister günde 5-10 dakika çalışın, ister daha uzun. Günde 5 dakika bile çalışsanız, çabanızın meyvelerini vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
1. Busuu
İngilizce'nin yanında Türkçe dahil olmak üzere 10'un üzerinde dil öğrenebileceğiniz Busuu, etkileşimli eğitimleriyle sizi sıkmadan dil öğretiyor. PC'nizin yanı sıra mobil uygulamalar yoluyla Android ve iOS'ta da kullanabileceğiniz hizmet, ideal bir İngilizce eğitimi sitesi.
2. Duolingo
Duolingo, en popüler yabancı dil ve İngilizce öğrenme sitelerinden biri. Bilgisayarınızda, Android'li cebinizde veya iPhone'da kullanabileceğiniz Duolingo, 5-10 dakika süren etkileşimli dersleriyle size İngilizceyi eğlenceli bir biçimde öğretecek. Türkçe arayüzden öğrenebileceğiniz diller arasında Almanca da var.
3. BBC Languages
Haber hizmeti vermekle yetinmeyen BBC, web sitesinde yayınladığı yazılarla akademik bilgiler de sunuyor. Buradan erişebileceğiniz İngilizce Dersleri sayfasının yanı sıra, İngilizcesini geliştirmek isteyenler, buradaki hizmetten faydalanabilirler.
4. VocabSushi
Kelime dağarcığınızı geliştirmek istiyorsanız VocabSushi tam size göre. Kelimelerin anlamlarını daha hızlı öğrenmeniz için tasarlanan VocabSushi, ACT, ESL GET, GMAD, GRE, SAT ve TOEFL gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler için de oldukça faydalı.
5. Lang-8
Lang-8'de yazdığınız yazılar, ana dili İngilizce olan bir kişi tarafından düzeltiliyor. Böylece nerede, hangi hataları yaptığınızı kolayca öğrenebiliyorsunuz. Ana dilinizde düzeltme işini dilerseniz siz de üstlenebiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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