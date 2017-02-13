Instant Tethering Kullanıma Hazır!
Kısa süre önce tanıştığımız Android işlevi "Instant Tethering", sonunda kullanıma hazır!
Android'de internet bağlantınızı paylaşmayı otomatik hale getiren "Instant Tethering" işlevi, Ocak ayında bazı kullanıcılara sunulmaya başlanmıştı. İşlev şimdi herkese ( tüm Nexus ve Pixel kullanıcılarına) sunulmaya başlandı.
Yeni işlev sayesinde Android Nougat sürümünü kullanan Pixel ve Nexus sahipleri, "internet bağlantısı kaynağı" rolünü üstlenebiliyorlar. Android Marshmallow kullanan Pixel C, Nexus 9 ve diğer telefonlar ise internet bağlantısını paylaştırmakla yetiniyor.
İşlevden faydalanabilmek için tüm cihazlarınızın aynı Google hesabını paylaşması gerekiyor. Bunun ardından Ayarlar menüsünden Instant Tethering'i etkinleştirebilirsiniz. Bunun için Ayarlar menüsünde "Veri bağlantısı sağla" üzerine dokunmanız veya bağlantıyı diğer bir cihazdan almak için "Veri bağlantısı al" üzerine dokunmanız gerekiyor. İlk kurulumu yaptıktan sonra internet bağlantısına ihtiyaç duyan cihazlarınız, interneti otomatik olarak sunucu olarak belirlediğiniz cihazdan alacak.
İşlev, 10 dakika boş geçtiğinde kendi kendine devre dışı kalarak pilden tasarruf etmenizi sağlıyor. İnternet paylaşımını etkinleştirmek zaman alabildiğinden işlevin faydalı olacağı kesin.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın