Instapaper'ın Kendine Gelmesi Bir Hafta Sürecek!

Popüler hizmet Instapaper, yaşadığı sunucu sorununu çözse de tekrar hizmete girmesi biraz zaman alacak!

Instapaper'ın Kendine Gelmesi Bir Hafta Sürecek!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Seagate 10 TB'lık Disklerini Satışa Sundu
LG G6 için Neredeyse Kesin Bilgi: Google Asistan Olacak
Apple'ın Uzay Gemisi, Apple'a Takıldı!
Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #09
Cortana'ya Yeni Özellik Geldi

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir