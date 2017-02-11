Instapaper'ın Kendine Gelmesi Bir Hafta Sürecek!
Popüler hizmet Instapaper, yaşadığı sunucu sorununu çözse de tekrar hizmete girmesi biraz zaman alacak!
İnternet albümü Instapaper, 30 saatin üzerinde süren bir kesintinin kurbanı oldu ve sistemin kurtarılmasının bir haftayı bulabileceği konusunda uyarıda bulunmakta.
Instapaper, kullanıcıların "Tüm ilgi çekici yazıları, videoları, yemek tariflerini, şarkı sözlerini veya gezinirken karşınıza gelen herhangi bir şeyi kaydedebilmelerini" sağlıyor ve daha sonra da bu kayıtları hizmeti kullanmayı tercih ettiğiniz tüm cihazlarda ulaşılabilir hale getiriyor.
Ancak 8 Şubat tarihinde firma "Bu sabaha (9 Şubat) kadar uzayan bir kesintiden etkilendi."
Firma, kullanıcılarına gönderdiği bir e-postada kesintinin 31 saat sürdüğünü ve bu zaman içerisinde ekibin Instapaper'ı tekrar online yapmak için bir veri tabanı kurabildiğini söyledi. Ancak durum bununla bitmiyor. Firmanın söylediğine göre bu veri tabanı sadece geçtiğimiz altı haftayı içermekte ve bunun anlamı da sadece 20 Aralık 2016 tarihinden beri kaydedilen verilerin ulaşılabilmesi oluyor.
İyi haber, hizmet herhangi bir veri kaybı ile karşı karşıya değil. Kötü haber ise "veri tabanının tamamen aktarılmasının tahmin edilenden daha uzun" sürmesi. Bu yüzden de firma, 17 Şubat tarihine kadar tüm arşivi aktarmayı planlamakta.
Bir diğer kötü haber ise firmanın söylediğine göre bu sorunun sebebi, sunucu veri tabanının sistem limitine ulaşması ve bunun yeni kayıtların yapılmasını engellemesiydi. Instapaper, bu sonuca "bulut hizmeti sağlayıcısı ile saatlerce telefonda konuştuktan" sonra ulaşmış durumda.
Register, Bu sağlayıcının büyük ihtimal ile Amazon Web Services olduğunu çünkü Pinterest ürün mühendisinin geçtiğimiz sene nasıl AWS'yi, MySQL'i ve Sphinx'i nasıl kullandığını Medium'a detaylı bir şekilde anlatmıştı. Instapaper'ın sahibi de Pinterest olmakta...
Levent Öztürk
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