Intel, Atom Çiplerine Yeni Özellikler Katıyor!

Intel, Atom çiplerine 16 çekirdek gücü ve profesyonel seviye özellikler katıyor!

Intel, Atom çiplerine yeni özellikler katıyor!

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