Intel, Atom Çiplerine Yeni Özellikler Katıyor!
Intel, Atom çiplerine 16 çekirdek gücü ve profesyonel seviye özellikler katıyor!
Intel'in Atom işlemcilerini bilmeyen yoktur muhtemelen. Özellikle düşük performanslarıyla fiyatı çok uygun olan cihazlarda karşımıza çıkan Atom işlemciler, önümüzdeki dönemde büyük yetenekleriyle konuşacağımız işlemciler olacak gibi. Zira Intel, 16 çekirdekli yeni Atom C3000 işlemcisinde önemli özellikleri bir araya getiriyor.
Intel'in yeni Atom ailesini özellikle nesnelerin interneti alanında ve sunucu noktalarında devreye sokması bekleniyor. Geçtiğimiz sene akıllı telefonlar için Atom işlemci üretmekten vazgeçen Intel, şimdi nesnelerin internetini temel alıyor.
Yeni C3000 işlemcilerinde özellikle Intel'in üst seviye Xeon işlemcilerinde bulunan RAS, yani güvenirlilik, bulunurluk ve servis edilebilirlik becerilerine yer veren Intel, bu özellikle C3000 işlemcilerin veri hatalarını düzeltmekte etkin rol oynamasını sağlıyor. Intel'in yeni C3000 işlemcileri bu yılın ikinci yarısından sonra piyasaya sürülecek.
Ercan Uğurlu
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