Intel Yeni Kaby Lake vPro CPU Ailesini Tanıttı
Intel, 7. nesil Kaby Lake ve Xeon işlemci ailesini CES 2017'de resmi olarak tanıttı.
Intel, 7. nesil Kaby Lake ve Xeon işlemci ailesini CES 2017'de tanıttı. Yeni aile ile beraber güçlenmiş vPro teknolojisini kullanıcılara sunacak olan şirket, mobil iş istasyonlarına yönelik önemli avantajlar da sağlamayı hedefliyor.
Tahmin edilebileceği gibi, yeni işlemciler daha düşük güç tüketimini hedeflerken daha yüksek performans vadediyor. Özellikle 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar modellerine sunulan Intel Core vPro Y serisi, önümüzdeki dönemde pek çok yeni cihazın kalbinde yer alacak.
Bu cihazlarda yer alacak m3-7Y30, çift çekirdekli yapıya sahip. Intel HD Graphics 615 birimini de getiren ve 1.0 GHz taban frekanslı işlemci, Turbo modda 2.4 GHz'e değin vites yükseltebiliyor. Intel'in bu ailede yer verdiği tepe modeli ise Core i7-7Y75 olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemci de 1.3 GHz ila 3.4 GHz frekansları arasında dolaşıyor.
Intel'in U serisi altında topladığı ve çevrilebilir tasarımlı dizüstü bilgisayarına sunduğu Core vPro-U serisi ise, sadece 15W ve 28W güç tüketimlerine ihtiyaç duyuyor. Çift çekirdekli Core i3-7100U (15W), 2.4 GHz frekanslı ve Intel HD Graphics 620 sahibi. Core i7-7600U ise, 2.8 GHz taban, 3.9 GHz tavan frekanslara erişebiliyor. Bu işlemcide de yine HD Graphics 620 birimi yer alıyor. Ayrıca bu modellerde Intel Irıs Plus Graphics desteği de mevcut.
Xeon gücü
Intel, Xeon platformu altında 45W Xeon işlemcilerini de tanıttı. İş istasyonları için yeni avantajlar getiren bu işlemcilerden E3-1505M v6, 4 çekirdekli (8-thread) ve 3 GHz ila 3.6 GHz frekanslarını sağlıyor. Intel HD Graphics P630 grafik biriminin de yer aldığı bu işlemcinin yanında, E3-1535M v6 modeli de 3.1 GHz ve 3.9 Hz hızlarla sunuluyor.
Intel yarıca 65W S-Serisi Core vPro işlemcileriyle ana akım Tower boyutlu PC'lerine de güç katacak. Bu ailede de üst çıta 65W ile sınırlanırken, 35W güç tüketimli modeller de mini PC'lerde kendine yer bulacak.
Ercan Uğurlu
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iyice çılkı çıktı baktı ses çıkaran müşteri yok parçaladığı teknolojiyi dahada parça parça satmaya başladı bunlar