Intel Yeni Kaby Lake vPro CPU Ailesini Tanıttı

Intel, 7. nesil Kaby Lake ve Xeon işlemci ailesini CES 2017'de resmi olarak tanıttı.

Intel yeni Kaby Lake vPro CPU ailesini tanıttı

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

iyice çılkı çıktı baktı ses çıkaran müşteri yok parçaladığı teknolojiyi dahada parça parça satmaya başladı bunlar

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