Intel'den Project Alloy Geliyor!

Intel, sanal gerçeklik alanına ciddi bir adım anlamı taşıyan yeni gözlüğü Project Alloy'u, CES 2017'de tanıttı...

Intel'den Project Alloy geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
CES 2017'den 5 Müthiş Oyun Laptop'u!
SanDisk'ten En Hızlı USB Bellek Geldi
Bir Devin Uyanışı! Nokia, 2017'de Doludizgin Geliyor!
PlayStation Türkiye, Oyuncuları Bekliyor
Otomobillerin Geleceği CES 2017'de Ortaya Çıktı

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir