İnternetin Dev İsimlerine IŞİD Davası!
Google, Facebook ve Twitter, IŞİD gibi terör örgütlerine, dolaylı yoldan da olsa, destek verdikleri iddiası ile mahkemeye taşınıyor!
Orlando, Florida'da gerçekleşen Pulse gece klubü cinayetinin mağdurları Google'ı, Facebook'u ve Twitter'ı, katili etkileyen online içerikleri kaldırmadığı için mahkemeye verdi.
Pazartesi günü ABD Doğu Michigan Bölge Mahkemesinde açılan dosyada, Google'ın yanı sıra Facebook ve Twitter'ın da isimleri geçiyor; IŞİD ve diğer terörist grupların kendi propagandalarını yaymak için platformlarını kullanmalarına göz yumdukları iddia ediliyor. Davacılar, "Sanık şirketler yıllarca terörist grup IŞİD'e, aşırılık yanlısı propagandanın yayılması, fon sağlanması ve yeni katılımlar için sosyal ağlarını kullanmak için hesaplar sağlıyor" diyor ve ekliyor: "Bu destek, IŞİD'in yükselişine aracı oldu ve 12 Haziran 2016'da Orlando'da 53 kişinin yaralandığı ve 49 kişinin öldürülmesinin de dahil olduğu çok sayıda terörist saldırı gerçekleşmesine sebep oldu."
Şikayete göre, bu terör gruplarının yükselişi kesinlikle Twitter, Facebook ve Google ile bağlantılı ve eğer bu şirketler aktif olarak bu terör örgütlerine tavır alsalardı, teröristlerin işi çok daha zor olacaktı.
Ali Ruhi Öztürk
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