İnternetin Noel Babası Bill Gates Yine İş Başında!
Bill Gates, her yıl olduğu gibi, bu yıl da şanslı bir hayranını hediyeye boğdu. İşte Gates'in hediye paketinden çıkan müthiş hediyeler!
Teknoloji dünyasının efsanevi ismi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bilindiği gibi son yıllarda yürüttüğü hayır işleriyle gündeme geliyor. Gates, ayrıca Reddit'in her yıl geleneksel olarak düzenlenen hediye geleneğinin de en tanınan isimlerinden birisi. Gates, her yıl bir şanslı Redditor'e hediyeler gönderiyor. Bu yılın şanslı Reddit kullanıcısı da Gates'ten aldığı hediyelerin fotoğrafını paylaştı ve mutluluğunu ifade etti.
Aerrix adlı Reddit kullanıcısı, 16 Aralık sabahı FedEx tarafından kendisine ulaştırılan "dev bir kutuyu" teslim aldı ve bunun kendisine Bill Gates tarafından gönderildiğini öğrendi. Aralarında bir Xbox One: Minecraft Edition, üç adet sınırlı sayıda üretilen Xbox One Elite kontrolör, NES Classic Edition ve üç adet blu-ray filmin yer aldığı hediyeler Gates'in inceliğini de fazlasıyla yansıtıyor.
Hediyeler arasında ayrıca Aerrix ve onun köpeğine özel birer çift Zelda eldivenleri, bir Zelda kılıcı ve Harry Potter çorapları da yer alıyor. En dikkat çekici hediye ise kuşkusuz Aerrix'in ailesinin yanına Gates'in photoshop'la yerleştirilmiş görüntüsünün yer aldığı fotoğraf. Gates ayrıca yardımseverliğini bu hediyelere de yansıtarak, code.org vakfı için bu şanslı Redditor'ün adına bir bağışta da bulunmuş.
Cenk Atlı
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