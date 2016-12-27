İnternetten Öpücük Aktaran Makine!

Bu garip telefon aksesuarını öpenler, uzak da olsalar, sevdikleriyle birbirlerine daha yakın hissedebilecek!

İnternetten Öpücük Aktaran Makine!

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