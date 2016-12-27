İnternetten Öpücük Aktaran Makine!
Bu garip telefon aksesuarını öpenler, uzak da olsalar, sevdikleriyle birbirlerine daha yakın hissedebilecek!
Sevgilisinden uzak kalmaya tahammül edemeyenler, artık Kissenger ile öpücüklerini videolu sohbet üzerinden gönderebilecekler.
Cihaz basit bir çalışma prensibine sahip. Telefon kılıflarından biraz daha büyük olan Kissenger'ın alt kısmında oval şekilli bir silikon "dudak" bulunuyor. Yüksek isabetli sensörler, bu yüzey üzerindeki dudak hareketlerini algılıyor ve küçük tetikleyici mekanizmalar, öpülen kişinin dudak hareketlerini taklit ediyor.
Kissenger, aşıklar arasındaki yakınlığı korumaktan ileri gitmeyi amaçlıyor. Cihazın mucidi Emma Yann Zhang, insanların zaman içinde yapay zeka veya robotlarla daha yakın hale geleceğini ve öpücükleri paylaşabilmenin bu alanda önemli bir faktör olabileceğini düşünüyor.
Çoğu iletişim teknolojisinde olduğu gibi bu projede de veri toplanıyor. Araştırmacılar, kan basıncı ve kalp ritmi gibi verileri kaydederek, bunların gerçek öpüşmedeki gibi etkilenip etkilenmediğine bakıyorlar. Bununla birlikte veri toplanması, gizlilik endişelerini de beraberinde getirecek gibi görünüyor (öpücüklerinizin uçtan uca şifrelenip şifrelenmediği bilinmiyor).
Zeynel A. Öztürk
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