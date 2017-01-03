iOS 10.3 beta'da Bu Yenilikler Var!

Bir sonraki iOS güncellemesinin hangi yenilikleri getireceği, şimdiden ortaya çıktı!

iOS 10.3 beta'da Bu Yenilikler Var!

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