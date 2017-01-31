iOS 10.3'le Gelecek Olan En İyi 4 İşlev!
Yeni yayınlanan iOS 10.3 beta'da ortaya çıkan işlevler, iPhone'unuza hangi yenilikleri getirecek?
iOS 10.3'ün halka açık ilk beta sürümünün yayınlanması, Apple'ın iPhone, iPad ve iPod'lara ekleyeceği yeni özelliklere şimdiden bakabileceğimiz anlamına geliyor. Beklenen "tiyatro modu" bu beta sürümünde görünmese de iOS 10.3'te birkaç önemli yenilik var. İşte bunlardan dördü:
1. Apple ID profili
Ayarlar menüsünün en üstündeki profil bölümü sayesinde tüm hesap bilgilerinize ulaşabileceksiniz. Buradan iCloud, iTunes, App Store ve Aile Paylaşımı bilgilerini ve bu hesaplara bağlı cihazları görebileceksiniz.
2. iCloud depolama alanı kullanımı
Bu işlev özellikle iCloud'da ek alan için para ödüyorsanız işinize yarayacak. iCloud alanını nasıl kullandığınızı yeni profil bölümündeki iCloud seçeneğine dokunarak görebilirsiniz. Üstteki grafiğe dokunarak depolama alanını en çok hangi dosyaların kapladığını ortaya çıkarabilirsiniz.
3. Haritalar'a hava durumu
Apple'ın harita uygulamasını kullanıyorsanız, en son güncellemeyle gelen işlev sayesinde hava durumuna göz atabilirsiniz. Ekrandaki alandaki hava durumunu görmek için ekranın sağ alt tarafındaki hava durumu simgesine dokunun.
4. AirPod'larımı bul
"iPhone'umu Bul" uygulamasına oturum açtığınızda hesabınızla ilişkili cihazlar arasında AirPods'unuzu da göreceksiniz. Burada AirPods'un üzerine dokunarak kulaklıkların "son eşleştirildikleri konumu" görebilir ve kulaklıktan yüksek bir ses çıkarabilirsiniz. Bu sırada kulaklıkların kulağınızda olmamasına dikkat edin.
iOS 10.3'ün yayınlanma tarihi henüz açıklanmadığından, bu işlevlerde değişiklik olabileceğini söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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