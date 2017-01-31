iOS 10.3'le Gelecek Olan En İyi 4 İşlev!

Yeni yayınlanan iOS 10.3 beta'da ortaya çıkan işlevler, iPhone'unuza hangi yenilikleri getirecek?

iOS 10.3'e Gelecek Olan En İyi 4 İşlev!

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