iOS 10, Dört Ayda Yüzde 76'ya Ulaştı!
Apple'ın son iOS sürümüne dair paylaştığı veriler, Android kullananları yine biraz kıskandıracak!
Yayınlanmasının üzerinden neredeyse 4 ay geçen iOS 10, tüm iOS cihazlarının yüzde 76'sına ulaşmayı başarmış durumda.
Apple, iOS 10'u yayınlamasının yaklaşık 6 hafta ardından Ekim'de, işletim sisteminin aktif mobil cihazlarının yüzde 60'ına ulaştığını söylemişti. Şimdi ise firma, geliştirici sayfasındaki istatistikleri güncelledi ve iOS'un en son sürümü olan iOS 10'un yüzde 76 aktif kullanıcı oranına ulaştığını gösterdi.
iOS 10'un bu yükselişi, iOS 9 için aktif cihazların yüzde 18'ine gerilemek anlamına geliyor. iOS 9'un Apple cihazları arasında ulaştığı en yüksek kullanım oranı, yüzde 88 olmuştu. Bugün kalan yüzde 6'lık dilim, iOS'un daha önceki sürümlerini kullanmaya devam ediyor. Çıkışından bu yana küçük güncellemeler alan iOS 10'un önümüzdeki günlerde yeni "Theatre Mode" işlevini içeren iOS 10.3'e yükseltilmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
gerçek kalite her daim zirvede yer alır....
Tamam da Android kullananlar neden kıskansın? Banane Apple kullanıcılarının yüzde kaçının ne sürüm kullandığından? Akıllı telefon sahiplerinin çoğu facebook ve candy crush gibi birkaç uygulama ve oyun dışında ne yapıyor sanki? Görende herkes telefonda fifa filan oynuyor sanır!