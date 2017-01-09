iOS 10, Dört Ayda Yüzde 76'ya Ulaştı!

Apple'ın son iOS sürümüne dair paylaştığı veriler, Android kullananları yine biraz kıskandıracak!

iOS 10, Dört Ayda Yüzde 76'ya Ulaştı!
iOS'lu cihazlar sadece Apple tarafından üretildiğinden, güncellemeler Android'e göre çok daha hızlı yayınlanıyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

gerçek kalite her daim zirvede yer alır....

Tamam da Android kullananlar neden kıskansın? Banane Apple kullanıcılarının yüzde kaçının ne sürüm kullandığından? Akıllı telefon sahiplerinin çoğu facebook ve candy crush gibi birkaç uygulama ve oyun dışında ne yapıyor sanki? Görende herkes telefonda fifa filan oynuyor sanır!

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