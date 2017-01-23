iOS 11'de FaceTime'a Grup Özelliği Gelebilir
Apple, iOS 11 güncellemesinde FaceTime kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir özelliği hayata geçirebilir!
FaceTime, bilindiği gibi Apple'ın iki kişi arasında video görüşmesi yapılabilmesini sağlayan önemli bir uygulama. Apple, yeni işletim sistemi güncellemesinde bu uygulamaya önemli bir güncelleme getirmeyi düşünüyor.
Özellikle Skype ve Hangouts gibi uygulamalar, konferans desteği göstermesiyle, kurumsal alanda önemli bir kullanım oranına sahip. Apple da iOS 11'de bu özelliği FaceTime uygulamasına katmak istiyor. Böylece kurumsal alanda da tercih edilebilirliğini arttıracak olan FaceTime, öte yandan son kullanıcılar tarafından da grup video görüşmeleri şeklinde kullanılabilecek.
Ancak ulaşan bu bilgiler şimdilik yalnızca bir sızıntıdan ibaret. Öte yandan sızıntının kaynağı da çok güvenilir değil. Net bilgi için elbette Apple'ın haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2017'i bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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