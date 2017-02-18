iOS Microsoft Authenticator için beta güncellemesi!
Microsoft, iOS'taki kimlik doğrulama uygulaması için önemli bir güncelleme yayınladı!
Microsoft, yaptığı beta sürümü güncellemesi ile iOS üzerinde Authenticator uygulamasını 5.1 sürümüne yükseltti. Bu küçük güncelleme, uygulamada kayıtlı olan hesapları düzenleyebilmenize ve sıralamalarına imkan tanıyor.
Yayım notlarında belirtilene göre bu sürüm, sıklıkla istenen özelliklerden bazılarını içermekte. Hesapları düzenleyebilmek ve yeniden adlandırabilmek için tek yapmanız gereken menüden "Hesapları Düzenle" seçeneğini seçmek ve yeni düzenleme sayfasına ulaşmak. Bu sayfadan da hesapları silebiliyor, isimleri değiştirebiliyor veya sıralarını değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca firma, kullanıcıların mümkün ise geri dönüş yapmalarını da istiyor.
Genellikle, Microsoft Authenticator betalarında yeni bir özellik sunulduğunda ilk olarak Android uygulaması güncelleniyor ancak bu sefer durum böyle olmadı. Bunun sebebi de özelliğin Android'te zaten bulunuyor olmasıydı.
Hatta bu özellik, Windows 10 Mobile uygulamasında da bulunmakta ve genellikle bu uygulamanın güncellemelerde geride kaldığı düşünülürse bunun şaşırtıcı olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak iOS uygulaması, sahip olmadığı önemli bir özelliğe kavuşuyor ancak ürünün yayım sürümünü kullananlar için özellik birkaç hafta daha beklemeleri gerekecek.
Levent Öztürk
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