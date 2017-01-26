iOS'un Night Shift İşlevi Mac'e Geliyor!
iOS'taki yer alan bu sevilen özellik, şimdi iPhone ve iPad'lerden çıkıp yeni durağına doğru yol alıyor!
Apple, Macbook Pro'nun pil sorunlarını gideren güncellemeyi yayınlamasının hemen ardından macOS'un yeni bir beta sürümünü yayınladı. Bu sürüm, iOS'taki popüler uyku tasarrufu modu Night Shift ile geliyor.
Night Shift, siz yatmadan önce ekranın renk sıcaklığını değiştirerek uykusuzluk çekmenize engel oluyor ve aynı zamanda gözlerinizin yorulmasını engelliyor. macOS Sierra 10.12.4 beta 1 ile beraber macOS'a gelen işlev etkin olduğunda, günbatımının ardından mavi ışığı azaltarak ekrana kırmızıya yakın bir turuncu ton veriyor. Harvard Health Publications araştırmacılarına göre güneş veya LED gibi kaynaklardan gelen "soğuk" ışık, beynin uyanıklığını artırıyor ve uykunun kalitesini düşürüyor.
Gece kitap okumakta sıkça kullanılan Amazon'un Fire tabletleri, 2015'in sonlarında Blue Shade işleviyle en erken davrananlardan olmuştu. f.lux gibi üçüncü parti eklentiler de Windows ve Mac'te ekranın renk sıcaklığını otomatik ayarlamaya izin veriyorlar.
Apple'ın Night Shift'ı iOS'un dışına taşıyabileceğine dair dedikoduları daha önce duymuştuk. İşlevin Mac ve MacBook'lara ulaşması biraz zaman alabilir ancak sabırsız kullanıcılar, Apple'ın Beta Software programına katılabilirler.
Zeynel A. Öztürk
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