iPad Pro 2'nin Önünde Çok Büyük Engeller Var!

Apple, bir dönem peynir ekmek gibi sattığı iPad'leri için, ilk kez 2017 yılında geri adım atabilir!

iPad Pro 2'nin Önünde Çok Büyük Engeller Var!

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