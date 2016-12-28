iPad Pro 2'nin Önünde Çok Büyük Engeller Var!
Apple, bir dönem peynir ekmek gibi sattığı iPad'leri için, ilk kez 2017 yılında geri adım atabilir!
2016 tabletler için oldukça ağır bir yıl oldu. iPad Pro 2'nin bu yıl içinde ortaya çıkmaması artık kimseyi şaşırtmıyor. Ama Apple için bu durumun 2017 için de değişmeyecek gibi göründüğü söylenebilir. Bu bilgi, Apple çip tedarikçisi Tayvan Semiconductor Manufacturing Company'de (TSMC) çalışan ve DigiTimes'a konuşan, 10 nanometre A10X çiplerinde beklenenden düşük getiri sağladıklarını itiraf eden, isimsiz bir kaynaktan geliyor. Açıklamaya göre sorun sadece tablet satışları değil; çip tedarikinin de aksıyor olması. Tabii ki aslında, aksama hem iş gücünün yetersizliğinden, hem de beklenen gelirin çok altında kalınmış olmasından kaynaklanıyor.
Tablet satışları bir süredir yavaşlıyor; kullanıcılar tabletleri her yıl yenilemek istemiyor. Bu son haberler, KGI Securities analisti Ming Chi Kuo'nun 2017 için iPad üretiminde yüzde 20'lik bir düşüş beklediği önceki değerlendirmeyi destekliyor.
2016'da çok beklenen 9.7-inç iPad Pro'nun piyasaya çıkmasından sonra, şirketin bir sonraki tabletini geliştirmesi için 2018'i beklemesi uzak bir ihtimal değil. Şimdilik, Tim Cook'un da açıklamasına bakarsak, şirket Mac üzerine yoğunlaşacak ve bir süredir fazla ilgilenmediği masaüstü bilgisayarlarını geliştirecek.
Ali Ruhi Öztürk
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