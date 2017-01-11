iPhone, 10 Sene İçinde Nasıl Değişti?

İlk iPhone'la tanışmamızın üzerinden tam 10 yıl geçti. Peki o günden beri iPhone'da neler değişti; telefon nereden nereye geldi?

Oynat Steve Jobs ilk iPhone'u tanıtırken... İlk iPhone'un bir zamanlar Steve Jobs tarafından nasıl tanıtıldığını hatırlıyor musunuz?

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