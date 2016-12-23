iPhone 7S ve iPhone 8, Birlikte mi Gelecek?
Sıradaki iPhone, iPhone 7S mi olacak, iPhone 8 mi olacak? Belki de her ikisi birden olabilir. En azından yeni iddialar, bu yönde...
Uzunca bir süredir konuşulan, tüm haber sitelerini dolduran söylentiler sonunda gerçeğe dönüşüyor olabilir. Apple'ın bir sonraki iPhone hamlesinde, aileye kavisli ekran gelecek gibi görünüyor. En azından bunun hakkındaki önemli emareleri Çin kaynaklı blog sitesi cnBeta bizlere gösteriyor. Site kaynak olarak ise Apple'ın Doğu Asya tedarikçisini işaret ediyor.
Her Şey, Daha İnce Bir iPhone 8 İçin!
Gelecek Apple iPhone modelleri yalnızca 2 modelle de sınırlı olmayabilir. Bunun yerine 2017 yılında 3 yeni iPhone'u birlikte tanıtılırken görebiliriz. iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modellerinin yanı sıra ortaya çıkan Ferrari kod adlı bir üçüncü iPhone (iPhone 8 / iPhone 8 Pro) modelinde, AMOLED ve kavisli kenarlara sahip panelin kullanılacağı ve ekranın 5 inç veya daha büyük olacağı söyleniyor.
Öte yandan gelen diğer bilgilerse telefonun çevre özelliklerine ilişkin. Buna göre TouchID yine yer alacak, fakat bu kez farklı olarak altta bir tuş olarak değil, bunu ekranın altında gizli olarak göreceğiz. Yine bir diğer değişiklik de SIM kart girişinde olabilir. Gelecek modelde SIM kart girişini telefonun daha aşağısında görebiliriz.
Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa Apple, tarihinde ilk kez AMOLED ekranlı bir iPhone modelini bizlere sunmakla kalmayacak, ayrıca kavisli bir modeli de ailesine ekleyecek. OLED iddiaları aslında yeni sayılmaz, iPhone 7'de de OLED ekran bulunacağı iddia ediliyordu.
Ercan Uğurlu
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