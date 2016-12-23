iPhone 7S ve iPhone 8, Birlikte mi Gelecek?

Sıradaki iPhone, iPhone 7S mi olacak, iPhone 8 mi olacak? Belki de her ikisi birden olabilir. En azından yeni iddialar, bu yönde...

iPhone 7S ve iPhone 8, birlikte mi gelecek?

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