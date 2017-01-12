iPhone 8 Çerçevesiz Gelebilir!

Apple'ın yeni bir patenti, iPhone 8'in ekranının, geleceğin telefonlarını etkileyebileceğini gösteriyor!

iPhone 8 Çerçevesiz Gelebilir!

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