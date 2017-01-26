iPhone 8 Daha Akıllı Bir Siri ile Gelebilir!

Apple'ın dijital asistanı Siri, iPhone 8 ile birlikte çok daha akıllı bir yardımcı haline gelebilir!

iPhone 8 Daha Akıllı Bir Siri ile Gelebilir!

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