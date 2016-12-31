iPhone 8 İçin Yine Samsung İddiası!
İddiaya göre Apple'ın üreteceği 5,8 inç'lik "üçüncü" yeni iPhone modelinde, Samsung'un imzası bulunacak!
Apple'ın yeni telefonuyla tanışmamıza daha aylar var ancak yeni nesil iPhone'la ilgili yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Bu söylentilerden biri, iPhone 8'in AMOLED ekranla geleceği ve 4,7 inç ile 5,5 inç'lik modellerin yanında 5,8 inç'lik bir iPhone'un daha tanıtılacağı.
Digitimes, yeni bilgileri "Tayvan merkezli tedarik zinciri üreticilerinden" aldığını söylüyor. İddiaya göre 4,7 ve 5,5 inç'lik iPhone 8 modelleri TFT-LCD ekranla sunulmaya devam edilecek. 5,8 inç'lik model ise AMOLED ekrana sahip olacak. Bu telefonun ekranının yalnızca Samsung tarafından sağlanacağı, dokunmatik bileşeninin ise Japonya merkezli Nissha Printing'ten temin edileceği belirtiliyor.
Digitimes, 5,8 inç'lik AMOLED ekranlı modelin 60-70 milyon birim civarında sipariş alacağının tahmin edildiğini, telefonun üretimine ise Mart'ta başlanabileceğini söylüyor.
Bu tabi ki ilk AMOLED ekranlı iPhone söylentisi değil. Birkaç gün önce ise Apple'ın 5,8 inç'lik iki yanı kavisli ekranlı bir telefon üreteceği iddia edilmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın