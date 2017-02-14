iPhone 8 Kablolu Şarjı Tarihe Karıştırabilir!
Yeni ipuçları ve iddialar, Apple iPhone 8'in şarj yönteminde köklü bir değişiklik yapabileceğini söylüyor!
OLED ekranlı iPhone 8 sizi heyecanlandırmıyorsa, kablosuz şarj olan bir iPhone belki merakınızı uyandırabilir. Karşımızda Apple'ın kablolu şarj adaptörünü çöpe atabileceğine dair şimdiye kadarki en ciddi ipuçları var.
Kablosuz şarj standartlarını yöneten Wireless Power Consortium'un üyeleri arasında Nokia, Sony, Samsung, HTC gibi firmalar bulunuyor ve bu hafta sonu, Apple'ın da üyeler arasında görüldüğü fark edildi. Böylece Apple'ın kablosuz şarj desteği sunan cihazlarla ilgilendiği, hatta cihazlarında standart haline gelen Qi şarj teknolojisini kullanabileceği ortaya çıkmış oldu.
Geçtiğimiz günlerde konuşulmaya başlayan bir başka iddia, sonraki iPhone modellerinin kablolu şarj aksesuarıyla gelmeyeceğini, bunun yerine kablosuz şarj olacağını söylemişti. Bu dedikodu gerçek olursa iPhone 8'in mevcut kablosuz şarj yüzeyleriyle kullanmanın mümkün olup olmayacağı bilinmiyor ancak firmanın Wireless Power Consortium ile olan ilişkisi, açık standartlarla ilgilendiğini gösteriyor.
Eğer Apple açık standartları kabul edecek olursa, bu Apple Watch'ta yaptığının tersini yapması anlamına gelecek. Apple Watch'ta kullanılan teknoloji Qi'yi temel alsa da, Apple tarafından özelleştirilmiş bir teknoloji ve sadece resmi Apple şarj cihazlarıyla kullanılabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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