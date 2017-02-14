iPhone 8 Kablolu Şarjı Tarihe Karıştırabilir!

Yeni ipuçları ve iddialar, Apple iPhone 8'in şarj yönteminde köklü bir değişiklik yapabileceğini söylüyor!

iPhone 8 Kablolu Şarjı Tarihe Karıştırabilir!

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iPhone 8 Kablolu Şarjı Tarihe Karıştırabilir!

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