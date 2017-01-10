iPhone 8, yeni iPad'ler: İşte Apple'ın 2017 Planları!

Yeni iPhone 8 (ya da 7S), yeni iPad'ler, yeni iMac'ler... Apple'ın 2017'de bizlere sunacağı önemli cihazlar ve fazlası, yazımızda!

iPhone 8, yeni iPad'ler: Apple'ın 2017 Planları...

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