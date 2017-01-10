iPhone 8, yeni iPad'ler: İşte Apple'ın 2017 Planları!
Yeni iPhone 8 (ya da 7S), yeni iPad'ler, yeni iMac'ler... Apple'ın 2017'de bizlere sunacağı önemli cihazlar ve fazlası, yazımızda!
2016 kötü bir yıl olmasa da, Apple için çok iyi bir yıl olduğu söylenemez. Bazı ürünleri için beklentileri karşılayamayan marka, rekabet ortamında rakiplerinin kendine yaklaşmasına izin verdi. Ancak 2017 Apple için büyük bir fırsat yılı gibi gözüküyor. Dünya markası bu yıl piyasaya çıkaracağı eşsiz cihazlarla herkesi şaşırtmayı planlıyor.
iPhone 8 gelmiş geçmiş en iyi akıllı telefon olmaya aday
2017, iPhone serisinin 10 yaşına bastığı yıl olmanın dışında, bir iddiaya göre iPhone 8'in de piyasaya çıktığı yıl olacak. Bu yılın en çok beklenen ürünü olmaya aday olan iPhone 8, Apple'ı sınırları zorlamaya itecek gibi görünüyor.
Apple'ın üzerindeki beklentileri daha bile yükseğe çıkaran etken ise iPhone 7'nin satış oranlarının yüksek olmasına rağmen, bir çok kritik tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilmiş olması. Ayrıca Samsung'un yaşadığı Galaxy Note 7 fiyaskosuna rağmen Apple'ın Samsung'u geçememesi de önemli
Tabii ki Apple, sırayı bozmadan, iPhone 7S ile de karşımıza çıkabilir. Ancak yeni iPhone 7S de olsa, 8 de olsa, 10. yıla yakışır bir telefon olmak zorunda.
iPad Pro da geride kalmaya niyetli değil
iPad, bir dizüstü bilgisayarda veya masaüstünde bulabileceğiniz hemen hemen aynı işlevleri ve özellikleri tek bir tablette sunduğu gerçeği göz önüne alındığında, Apple'ın geliştirdiği en büyük ürünlerden biri oluyor. Üzerindeki beklenti de azımsanacak gibi olmayan cihazın yeni modelleri, iddialara göre ilkbaharda piyasaya çıkacak.
Bu spekülasyonlar onaylanmamasına rağmen, yeni iPad Pro'lar muhtemelen önceki 9.7 inçlik bir sürümün yerine geçecek olan daha hızlı A10X işlemcileri ile yükseltilen 10 inç ve 12.9 inçlik modellere sahip olacak. Bu ikiliye, iPad Air 3'ün de eklenme ihtimali düşük değil.
Yeni iMac bilgisayarlar Microsoft'la yarışacak
Geçen yıl Apple'ın yaptığı en büyük hatalardan biri de herhangi bir iMac veya bir masaüstü bilgisayarı piyasaya sürmeden önce MacBook Pro'yu çıkarmasıydı. Daha da kötüsü bu hareket Microsoft Surface Studio'ya büyük avantaj sağladı ve Apple piyasadaki gücünü Microsoft'a resmen teslim etti. Görünüşe bakılırsa Apple bu durumun farkında ve bu yıl yeni bir iMac ile bilgisayar piyasasındaki yerini tekrar almayı planlıyor.
KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından bildirildiği üzere, Apple yeni masaüstünü Mart ya da Nisan aylarında piyasaya çıkaracak ve Intel'in Kaby Lake çipleri ve AMD grafikleri ile birlikte gelecek.
Ayrıca, yeni iMac'lerin Apple'ın MacBook Pro ile piyasaya sunduğu en yeni özellik olan Touch Bar'ı içeren yeni bir klavyeye sahip olması bekleniyor. Bir çok kullanıcıya göre bu yeni teknoloji olmazsa olmaz ama bazılarına göre ise bu büyük bir risk, sonuçta bu teknoloji herkes tarafından aynı derecede sevilmedi.
Yeni iPhone ve iPad'lerle gelecek iOS 11
Apple, her sene olduğu gibi, bu sene de iOS'un yeni bir sürümünü bizlerle buluşturacak. iOS 11 hakkında şimdilik çok fazla bir bilgi yok; ancak yeni işletim sisteminin, yenilenmiş bir tasarım ve pek çok sürpriz özellikle gelmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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