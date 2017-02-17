iPhone 8'de "İkinci Ekran" Olabilir
İddiaya göre iPhone 8'de Touch ID yerinde "fonksiyon alanı" olarak isimlendirilen ikinci bir ekran görebiliriz!
iPhone 8'e ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlar arasında, hatırlarsanız daha dün iPhone 8'in Touch ID yerine "ekranı" tercih edebileceğini söylemiştik. Gelen yeni haberse bir nevi buna ışık tutuyor.
1000 Dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı konuşulan ve 5.8 inç boyutunda OLED ekranın sahibi olacağı düşünülen iPhone 8'de, Touch ID'yi gerçekten de göremeyebiliriz. Apple, bunun yerine bu alanı minik bir ekranla ana ekrandan ayırabilir. Bunu, Apple'ın yeni MacBook Pro Touch dizüstü bilgisayarındaki üst bar şeklinde düşünebiliriz.
Apple iPhone 8 İçin Heyecan Yaratan Haber!
Böylece yeni iPhone'lar için ortaya atılan parmak izi sensörü özelliği ekrana gelecek hadisesi de anlam kazanmış oluyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin yeni bilgiler gelecek mi. Hep birlikte göreceğiz.
Parmak izi sensörünün ekrana geleceği, yalnızca iPhone 8 için konuşulmuyor. Samsung Galaxy S8'de de benzer bir özelliği görebiliriz. Öte yandan eğer Apple, "bu şekilde" bir ikinci ekran hamlesi yaparsa, eski günlerinde gibi yine bir ilki gerçekleştirebilir. Fakat ikinci ekranı akıllı telefonlarda daha önce de gördük. Hatırlarsanız LG V10 ve LG V20'de ana ekranın hemen üzerinde minik bir ikinci ekran yer alıyordu. Elbette bu modellerdeki ekranlar, bahsi geçen konunun dışında bir işlev sunuyordu. Bu anlamda iPhone 8 bir ilk olabilir. Son olarak iPhone 8 için konuşulan bu "ikinci ekranın" şimdilik Fonksiyon Alanı olarak isimlendirildiğini de söyleyelim.
Ercan Uğurlu
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