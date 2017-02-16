iPhone 8'de Parmak İzi Sensörü Ekrana mı Geliyor?
Bir iddiaya göre Apple, iPhone 8'in parmak izi sensörünü bildiğimiz yerinden kaldırarak, buraya taşıyabilir!
Parmak izi sensörlerinin artık bazı akıllı telefon markaları tarafından getirilen ek özelliklerle kullanımına farklı yetenekler kazandırılmaya başladığını görüyor ve öte yandan yine bazı markalar tarafından da retina yöntemi gibi girişimlerle bu sensöre gelecekte o kadar da ihtiyaç kalmayabileceğini görüyoruz. Apple da bu sensörü farklılaştırmaya çalışan markalar arasında yer alıyor. AppleInsider'ın haberine göre Apple, iPhone 8'de Touch ID'yi ortadan kaldırarak, bu yeteneği ekrana katabilir.
Apple telefonun altından Touch ID'yi kaldırırsa, ekranın daha geniş bir orana ulaşmasını da sağlayabilir. Bu da daha geniş bir ekran ve daha geniş bir kullanım alanı demek. Elbette bu şimdilik söylenti. Bu yeniliği iPhone 8'de de görebilir veya iPhone 9'a kadar bekleyebiliriz. Elbette hiç görememe ihtimalimiz de var. Zira Apple, aldığı patentlerin hepsini bir çırpıda kullanmıyor. Bu işin patenti ise aslında 2014 yılında mikro LED ekran şirketi LuxVue tarafından alınmış durumda. Ancak daha sonra Apple şirketi satın aldığı için patent de doğal olarak ona devredildi. Bu bağlamda Apple'ın bir süredir bu teknolojiyi kullanma fikri olduğunu biliyoruz, fakat bunu hemen mi yapar, yoksa gelecekte mi, bunu kestirmek güç.
Ercan Uğurlu
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