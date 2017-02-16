iPhone 8'de Parmak İzi Sensörü Ekrana mı Geliyor?

Bir iddiaya göre Apple, iPhone 8'in parmak izi sensörünü bildiğimiz yerinden kaldırarak, buraya taşıyabilir!

https://www.templatemonster.com/tr/demo/55316.html

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